RETRANSMISSION SUR GRAND ÉCRAN – Le Lac des Cygnes Cité Internationale de la tapisserie Aubusson, 23 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Le Lac des Cygnes – Retransmission sur écran

En composant Le Lac des Cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse cygne, ballerine par excellence. En créant en 1984 sa version pour le ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Tournée à l’Opéra national de Paris / Opéra Bastille en février 2019

Réservations : 05 55 66 66 66

Durée : 2h20.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Cité Internationale de la tapisserie Rue des arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Swan Lake – Retransmission on screen

When Tchaikovsky composed Swan Lake, he seized upon the legend of the immaculate bird to create one of the most beautiful scores ever written for ballet. Choreographers Marius Petipa and Lev Ivanov were to give their letters of nobility to the story of this impossible love between an earthly prince and a bird princess, and in turn shape the myth of the swan dancer, ballerina par excellence. When Rudolf Nureyev created his version for the Paris Opera Ballet in 1984, he chose to give it a Freudian dimension, illuminating Tchaikovsky’s poetic dream with a desperate depth.

Touring at Opéra national de Paris / Opéra Bastille in February 2019

Reservations: 05 55 66 66 66

Running time: 2h20

El lago de los cisnes – Retransmisión en pantalla

Cuando Chaikovski compuso El lago de los cisnes, tomó la leyenda del pájaro inmaculado y creó una de las piezas musicales más bellas jamás escritas para ballet. Los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov dieron sus cartas de nobleza a la historia de este amor imposible entre un príncipe terrenal y una princesa ave, y a su vez dieron forma al mito de la bailarina cisne, la bailarina por excelencia. Cuando Rudolf Nureyev creó su versión para el Ballet de la Ópera de París en 1984, optó por darle una dimensión freudiana, iluminando el sueño poético de Chaikovski con una profundidad desesperada.

De gira en la Ópera Nacional de París / Ópera Bastilla en febrero de 2019

Para reservas: 05 55 66 66 66

Duración: 2 horas 20 minutos

Schwanensee – Übertragung auf Leinwand

Als Tschaikowsky Schwanensee komponierte, griff er die Legende des unbefleckten Vogels auf, um eine der schönsten Musiken zu schaffen, die je für ein Ballett geschrieben wurden. Die Choreographen Marius Petipa und Lev Ivanov gaben der Geschichte um die unmögliche Liebe zwischen einem irdischen Prinzen und einer Vogelprinzessin ihren Adelsbrief und formten ihrerseits den Mythos der Schwanentänzerin, der Ballerina par excellence. Als Rudolf Nurejew 1984 seine Version für das Ballett der Pariser Oper schuf, entschied er sich dafür, dem Stück eine freudianische Dimension zu verleihen und Tschaikowskys poetischen Traum mit einer verzweifelten Tiefe zu beleuchten.

Tournee an der Opéra national de Paris / Opéra Bastille im Februar 2019

Reservierungen: 05 55 66 66

Dauer: 2 Std. 20 Min

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Aubusson-Felletin