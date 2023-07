RETRANSMISSION SUR GRAND ÉCRAN – Les Indes Galantes Cité Internationale de la tapisserie Aubusson, 23 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Les Indes Galantes – Retransmission sur écran

Oeuvre-phare du siècle des Lumières, L’opéra-ballet « Les Indes galantes » s’apparent à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément COGITORE signe un film explosif et très remarqué pour la 3ème scène de l’Opéra de Paris, adaptant un extrait des Indes Galantes avec le concours de danseurs de Krump. Avec la chorégraphie Bintou DEMBELE, il s’empare cette fois de cette machine à enchanter pour le réinscrire dans un espace urbain et politique.

La captation vous est proposée en version réduite.

Tournée à l’Opéra national de Paris / Opéra Bastille en octobre 2019

Réservations : 05 55 66 66 66

Durée : 1h30.

Cité Internationale de la tapisserie Rue des arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Indes Galantes – On-screen retransmission

A seminal work of the Age of Enlightenment, the opera-ballet « Les Indes galantes » is a dazzling piece of entertainment. But Rameau’s first opera-ballet also bears witness to the European’s ambiguous view of the Other – Turk, Inca, Persian, Savage… In 2017, director Clément COGITORE signed an explosive and highly acclaimed film for the 3rd stage of the Paris Opera, adapting an excerpt from Les Indes Galantes with the help of Krump dancers. With choreographer Bintou DEMBELE, he takes this enchanting machine and reinscribes it in an urban and political space.

A reduced version of the recording is available.

Touring at Opéra national de Paris / Opéra Bastille in October 2019

Reservations: 05 55 66 66 66

Running time: 1h30

Les Indes Galantes – Retransmisión en pantalla

Obra fundamental del Siglo de las Luces, la ópera-ballet « Les Indes galantes » es un espectáculo deslumbrante. Pero la primera ópera-ballet de Rameau también es testimonio de la ambigua mirada de los europeos hacia el Otro – turco, inca, persa, salvaje… En 2017, el director Clément COGITORE realizó para el 3er escenario de la Ópera de París una explosiva y aclamada adaptación de un extracto de Les Indes Galantes con la ayuda de bailarines de Krump. Con la coreógrafa Bintou DEMBELE, toma ahora esta máquina encantadora y la reinscribe en un espacio urbano y político.

Existe una versión reducida de la grabación.

De gira en la Ópera Nacional de París / Ópera Bastilla en octubre de 2019

Para reservas: 05 55 66 66 66

Duración: 1h30

Les Indes Galantes – Übertragung auf Leinwand

Die Ballett-Oper « Les Indes galantes », ein Hauptwerk der Aufklärung, ist ein schillerndes Unterhaltungsprogramm. Doch Rameaus erste Ballett-Oper zeugt auch von dem zwiespältigen Blick des Europäers auf die Anderen – Türken, Inkas, Perser, Wilde… 2017 schuf der Regisseur Clément COGITORE einen explosiven und viel beachteten Film für die 3. Bühne der Pariser Oper, in dem er einen Auszug aus Les Indes Galantes mithilfe von Krump-Tänzern adaptierte. Mit der Choreografie von Bintou DEMBELE greift er diesmal diese Zaubermaschine auf, um sie in einen urbanen und politischen Raum neu einzuschreiben.

Die Aufzeichnung wird Ihnen in einer reduzierten Version angeboten.

Tournee an der Opéra national de Paris / Opéra Bastille im Oktober 2019

Reservierungen: 05 55 66 66

Dauer: 1,5 Stunden

