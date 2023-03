Table ronde inaugurale du festival Paroles Cité internationale de la langue française, 18 mars 2023, Villers-Cotterêts.

Pourquoi la langue française passionne-t-elle autant ?

Vaste question à laquelle la Cité internationale de la langue française s’intéresse et qui sera le cœur du sujet de la table-ronde inaugurale qu’elle propose dans le cadre de la 1ère édition de Paroles, festival de la langue française du Valois au Compiégnois.

Venez assister à un échange passionnant à bâtons rompus entre artistes et universitaires*, qui explorent le patrimoine de la langue française, son évolution permanente : une langue vivante, réinventée par tous ceux qui la pratiquent de par le monde.

Avec 320 millions de francophones de langue maternelle et de francophones d’adoption dispersé sur plusieurs continents, le français est qualifié de «langue-monde ». Partageons notre attachement commun à cette langue autour d’échanges riches et animés qui donneront à comprendre la richesse de la langue française tout à la fois orale, populaire et littéraire.

*Avec :

-Barbara Cassin, philologue, philosophe, membre de l’Académie française et commissaire scientifique de la future Cité internationale de la langue française.

–Gérald Garutti, metteur en scène, dramaturge, écrivain et traducteur français. Fondateur et directeur du Centre des Arts de la Parole.

–Nimrod, poète, romancier et essayiste tchadien

Informations pratiques :

En attendant l’ouverture de la Cité au coeur du château de Villers-Cotterêts à la fin du printemps 2023, cette table-ronde inaugurale se tiendra à la :

Maison du projet de la Cité

à l’angle de l’impasse de la Faisanderie et de l’avenue du Rossignol

02600 Villers-Cotterêts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

©TheBonSens