Visite guidée de l’exposition « À table ! » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée gratuite de l’exposition « À table ! ».

Laissez-vous conter le repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, à travers l’exposition immersive « Le petit théâtre du bien manger et du bien boire ». (Re)visitez ces repas qui célèbrent les moments les plus importants de nos vies, des arts de la table au vocabulaire dédié à notre façon parfois truculente de nous nourrir, des savoir-faire de chefs étoilés aux accords mets et vins questionnés par les plus grands sommeliers.

Se cultiver, se former, se régaler… C'est le triptyque fondateur de la Cité. De grandes expositions, un patrimoine exceptionnel, l'école de cuisine Ferrandi Paris, l'école des vins de Bourgogne, les commerces de bouche, la Librairie gourmande et la cuisine expérientielle du Village gastronomique, la Cave et les restaurants du groupe Épicure, les 9 salles de Cinéma Pathé Dijon… Les cinq sens en action, apprêtez-vous à vivre une expérience gastronomique et culturelle unique. L'accès à la Cité est gratuit

