Visite guidée « C’est pas du gâteau ! » 16 et 17 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Sur inscription

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « C’est pas du gâteau ! » grâce à une visite guidée très gourmande. Pierre Hermé, le créateur de la « haute pâtisserie » française, est le parrain de cette exposition qui vous invite à entrer dans l’univers du goût, de la sensation et du plaisir gourmand. Découvrez les spécificités de cette pâtisserie que le monde entier nous envie.

Se cultiver, se former, se régaler… C'est le triptyque fondateur de la Cité. De grandes expositions, un patrimoine exceptionnel, l'école de cuisine Ferrandi Paris, l'école des vins de Bourgogne, les commerces de bouche, la Librairie gourmande et la cuisine expérientielle du Village gastronomique, la Cave et les restaurants du groupe Épicure, les 9 salles de Cinéma Pathé Dijon… Les cinq sens en action, apprêtez-vous à vivre une expérience gastronomique et culturelle unique. L'accès à la Cité est gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Ville de Dijon