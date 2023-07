Visite de la chapelle des climats et des terroirs Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Visite de la chapelle des climats et des terroirs 16 et 17 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Visite autonome en accès libre

Partez à la découverte des climats bourguignons, des métiers du vin et de la vigne, en survolant les paysages viticoles de la Côte. Profitez également d’un cadre majestueux, témoin d’histoires dijonnaises au sein de la Grande Histoire

Cité internationale de la gastronomie et du vin Parvis de l’Unesco, 2100 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/ Se cultiver, se former, se régaler… C’est le triptyque fondateur de la Cité. De grandes expositions, un patrimoine exceptionnel, l’école de cuisine Ferrandi Paris, l’école des vins de Bourgogne, les commerces de bouche, la Librairie gourmande et la cuisine expérientielle du Village gastronomique, la Cave et les restaurants du groupe Épicure, les 9 salles de Cinéma Pathé Dijon… Les cinq sens en action, apprêtez-vous à vivre une expérience gastronomique et culturelle unique. L’accès à la Cité est gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Ville de Dijon