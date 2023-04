Visite à la torche du parcours permanent du musée de la bande dessinée Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Visite à la torche du parcours permanent du musée de la bande dessinée Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée, 13 mai 2023, Angoulême. Visite à la torche du parcours permanent du musée de la bande dessinée Samedi 13 mai, 22h00 Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée Entrée libre dans la limite des places disponibles. Jauge max 20 personnes. Découvrez la collection permanente du Musée de la bande dessinée de manière originale à l’aide d’une torche avec l’accompagnement d’un.e médiateur.rice culturel.le. Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux BP 72308, Angoulême, Charente, Nouvelle-Aquitaine Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 http://www.citebd.org La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image rassemble un musée de la bande dessinée, des galeries d’exposition, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique spécialisée, un centre de documentation, une résidence internationale d’artistes (la maison des auteurs), une librairie de référence, un cinéma d’art et d’essai et de recherche, un centre de séminaires et de congrès et une brasserie panoramique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

