Maz'd'été – « Construction-déconstruction » Cité Gabriel Péri Aubervilliers, 7 août 2023, Aubervilliers.

Maz’d’été – « Construction-déconstruction » 7 – 9 août Cité Gabriel Péri Gratuit et sans conditions

Du lundi 7 au mercredi 9 août, rendez-vous à la Cité Gabriel Péri ! « Construction-déconstruction », on passe à l’action dans le cadre d’un chantier de fabrication de panneaux encastrables aux couleurs et aux formes variées – destinés ensuite à se manipuler sans limites dans des jeux d’assemblage et désassemblage.

Un vidéaste suivra ponctuellement ce temps de construction et offrira aux participant.e.s de se saisir de la caméra pour donner à voir leur propre regard.

Le module Maz’d’été s’intègre dans le projet plus vaste de la Mazette ! un média de rue poétique fabriqué par les habitant.e.s d’un quartier, à partir de leur réel et de leurs imaginaires et qui donne lieu à des performances partagées avec les artistes de la compagnie.

Cité Gabriel Péri 63 rue Alfred Jarry 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Robespierre – Cochennec – Péri Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-08-07T14:30:00+02:00 – 2023-08-07T18:00:00+02:00

2023-08-09T14:30:00+02:00 – 2023-08-09T18:00:00+02:00

© Suzane Brun & La Fine Compagnie