Gratuit : oui Entrée libre. Lors du tournoi Cité Foot, les enfants de 10-11 ans des clubs nantais, dont 8 équipes féminines, se retrouvent mercredi 20 avril 2022 de 9h à 18h au stade Marcel Saupin.Venez assister à cette grande journée de football basée sur les valeurs de tolérance, d’intégration, de respect des différences et de sport citoyen. Les participants :16 clubs nantais (signataires du Plan Cité Foot) : ACS Dervalliéres, RACC, Don Bosco Sports Nantes, MS Chantenaysien Nantes Football, Saint-Joseph de Porterie, CCS Nantes Saint-Félix, Espérance Saint-Yves, Nantes Est Football Club, Étoile du Cens, FC Toutes Aides, JSC Bellevue, ASC Saint-Médard de Doulon, La Mellinet, La Saint Pierre de Nantes, Nantes sud 98, Sporting club de Nantes,et 4 équipes de l’animation sportive municipale de la Ville de Nantes. Et toute la journée, des animations autour du football sont proposées par les techniciens du District de football de Loire- Atlantique. Un stand de restauration est organisé par le Football Club Toutes Aides et le Nantes Est Football Club. Stade Marcel Saupin adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

