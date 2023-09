Les petites épouses des blancs / histoires de mariages noirs Cité Fertile – Pantin Pantin, 9 septembre 2023, Pantin.

Les petites épouses des blancs / histoires de mariages noirs Samedi 9 septembre, 14h00 Cité Fertile – Pantin Tarification responsable | chacun·e choisit son tarif selon ses propres moyens et son estimation du juste prix.

L’histoire :

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry ont enquêté, l’une dans sa famille africaine, l’autre dans sa famille française. Il et elle ont exhumé la mémoire des « mariages noirs » qui unissaient les colons à des femmes africaines et donnèrent naissance à des enfants métis.

Comme dans toutes les créations de La Revue Éclair, la réalité s’entremêle à la fiction, pour tisser des liens entre passé et présent ; ici, à la recherche de ces femmes que les coloniaux appelaient les « petites épouses » des blancs.

Ils restituent leur enquête lors d’une causerie publique où leurs points de vue se confrontent.

MARIAGES NOIRS ?

PETITES ÉPOUSES DES BLANCS ?

Ce sont des secrets de famille. Ils datent d’un temps lointain, le temps des colonies. Ce sont des histoires exotiques, empoisonnées, violentes, et parfois douces aussi, car chacun a une mère. C’est une histoire qui commence avec l’esclavage. Nous n’en avons pas fini avec cette histoire. Pour commencer à en finir, commençons par en parler.

