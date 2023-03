Family Pride Festival Cité Fertile, Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Family Pride Festival Cité Fertile, Pantin, 20 mai 2023, Pantin. Family Pride Festival 20 et 21 mai Cité Fertile, Pantin entrée libre, sur inscription Le festival se fixe plusieurs ambitions : Créer un espace festif de rencontres, de partages et de convivialité pour les familles LGBTQIA+ et leurs allié.e.s

Permettre aux enfants d’en rencontrer d’autres, partageant le même schéma familial

Informer, aider, soutenir les familles LGBTQIA+

Créer une résonance au delà de nos familles et les visibiliser auprès du grand public Et plus spécifiquement sur cette 2nde édition : Réussir le passage à l’échelle d’un événement référent au niveau national

Attirer 2 fois plus de famille.s, et aussi le grand public et nos allié.e.s Pendant 2 jours, petit.e.s et grand.e.s sont invité.e.s à venir découvrir gratuitement une programmation reflexive, artistique, festive et conviviale. DES CONTENUS PRATIQUES pour faciliter le quotidien des familles

Des ateliers, conférences, témoignages (de parents, d’enfants, d’accompagnants et regards de psychologues, avocat.e.s, enseignant.e.s), jeux de rôles, ateliers enfants autour des réalités quotidiennes des familles LGBTQIA+ : parcours d’adoption, de la PMA, de la GPA, des parentalités trans, solos, des recompositions. Des contenus pratiques et des réponses à destinations des enfants, parents, beaux-parents, grands-parents, amis, satellites, accompagnants médico-sociaux et éducatifs, entreprises. DES CONTENUS REFLEXIFS pour faire évoluer les représentations

Des ateliers, conférences, dédicaces, témoignages autour des nouveaux récits autour de l’inclusion et la singularité de nos familles en présence de sociologues, politiques, militant.e.s, auteur.rice.s, journalistes, psychologues, archivistes et les témoignages de nos familles. DES CONTENUS ARTISTIQUES et culturels pour célébrer nos familles

Pendant 2 jours, seront réunis de nombreux supports artistiques représentant nos familles : spectacle pour enfants, show drag, présentations littéraires, cinématographiques, expos et shooting photo, DJ set, lectures, boom pour les enfants, village d’exposant.e.s, création de podcast, avec la présence des artistes, conteur.euse.s, réalisateur.rice.s, photographes, auteur.e.s, dessinateur.ice.s… Pour en savoir plus : https://www.familypridefestival.com/ Cité Fertile, Pantin 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.familypridefestival.com/ »}] [{« link »: « https://www.familypridefestival.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T12:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

2023-05-21T12:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:59:00+02:00 famille familles Collectif Famille.s

Détails Catégories d’Évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cité Fertile, Pantin Adresse 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Ville Pantin Departement Seine-Saint-Denis Age max 99 Lieu Ville Cité Fertile, Pantin Pantin

Cité Fertile, Pantin Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

Family Pride Festival Cité Fertile, Pantin 2023-05-20 was last modified: by Family Pride Festival Cité Fertile, Pantin Cité Fertile, Pantin 20 mai 2023 Cité Fertile pantin Pantin Pantin

Pantin Seine-Saint-Denis