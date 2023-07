L’Atelier 11 Cité Falguière : 150 Ans de Patrimoine Vivant Cité Falguière – Atelier 11 Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découvrez l’Atelier 11 Cité Falguière – dernier atelier survivant de l’une des plus anciennes résidences d’artistes internationales au monde encore en activité.

Lieu unique de modernité et d’échanges interculturels construit par les artistes pour les artistes au milieu du XIXème siècle, la Cité Falguière était une communauté multiculturelle dynamique ayant abrité des artistes majeurs de l’École de Paris tels que Constantin Brâncuși, Tsuguharu Foujita, Paul Gauguin, Amedeo Modigliani et Chaïm Soutine. Dans les années 1960, la rénovation urbaine du quartier de Montparnasse a causé la destruction progressive des ateliers d’artistes de la Cité Falguière. Depuis, la communauté locale mène un combat pour la protection et la reconnaissance de ce patrimoine culturel.

Après plus de 60 ans de mobilisation de la communauté, l’association à but non lucratif L’AiR Arts, dont la mission est de soutenir les échanges interculturels, s’est associée à l’association Cité Falguière pour initier le projet visant à perpétuer le patrimoine vivant de l’École de Paris à travers des programmes de résidences d’art contemporain. En 2022, la Cité Falguière a enfin été reconnue institutionnellement, recevant le soutien de la Fondation du Patrimoine pour le Projet de patrimoine culturel de préservation de l’Atelier 11 en tant que résidence Internationale d’Arts et de Recherche.

La Fondation du Patrimoine contribuera à la restauration des façades de l’Atelier 11, préservant le patrimoine architectural de ce bâtiment remarquable. Cependant, le financement des rénovations intérieures et de la programmation reste à établir afin qu’il puisse continuer à accueillir des artistes et professionnels de la culture contemporains.

Pour les Journées européennes du patrimoine 2023, vous êtes invités à visiter l’Atelier 11 Cité Falguière avant les travaux de réhabilitation qui marqueront le début d’un nouveau chapitre. Vous y découvrirez son patrimoine vivant à travers le processus créatif des artistes contemporains en résidence et en apprendrez plus sur les 60 ans de combat pour sa protection.

Cité Falguière – Atelier 11 11 Cité Falguière, 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

Construite dans les années 1870 à Montparnasse, la Cité Falguière servit de lieu de travail et de vie à de nombreux artistes, dont Amedeo Modigliani, Tsuguharu Foujita, Constantin Brancusi, Chaïm Soutine et Paul Gauguin. Ces artistes, parfois connus sous le nom d'École de Paris, ont fait preuve d'une remarquable diversité de styles et marquèrent la naissance du modernisme, l'une des périodes les plus prolifiques de l'histoire de l'art. Gratuit

