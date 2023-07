Conférence Saint-Etienne de Meaux : métamorphoses d’une cathédrale Cité épiscopale Meaux, 17 septembre 2023, Meaux.

A plusieurs reprises, la cathédrale de Meaux a connu plusieurs transformations. Un regard attentif permet de lire la complexité de son histoire et de comprendre les états successifs qu’elle a connus. Découvrons comment les évêques, les chanoines ainsi que les bâtisseurs et les restaurateurs ont donné à la cathédrale de Meaux son aspect actuel. On pourra ainsi reconnaître l’importance de celle qui est, avec Notre-Dame de Paris, une des deux seules cathédrale gothique d’Île-de-France.

Par Mathieu Lours, Historien de l’architecture et du patrimoine Paris-Cergy université et chercheur et chercheur à l’Ecole pratique des hautes études.

Cité épiscopale de Meaux, correspond à l'ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l'ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l'ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l'ancien jardin de l'évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l'ancien rempart de la ville qui remonte à l'époque gallo-romaine.

