Seine-et-Marne Visite guidée La cité épiscopale au Moyen Age Cité épiscopale Meaux, 16 septembre 2023, Meaux. Visite guidée La cité épiscopale au Moyen Age 16 et 17 septembre Cité épiscopale Sur inscription le jour même au point information. Limité à 30 participants. De la cathédrale Saint-Étienne au palais des évêques, aujourd’hui musée, en passant par les remparts gallo-romains et le jardin Bossuet, parcourez cet ensemble architectural unique en Île-de France.

Un vrai voyage dans le temps et la découverte garantie d’un patrimoine exceptionnel. Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:45:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00 ©Studio Mir

