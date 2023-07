Jeu de piste, à la recherche du plan perdu ! Cité épiscopale Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Jeu de piste, à la recherche du plan perdu ! Cité épiscopale Meaux, 16 septembre 2023, Meaux. Jeu de piste, à la recherche du plan perdu ! 16 et 17 septembre Cité épiscopale Limité à 20 personnes. Sur inscription le jour même au point information Mais qui a dérobé les plans de la cathédrale ? Intrigues, rencontres et énigmes à résoudre vous permettront de découvrir la cité épiscopale de manière ludique et de mettre la main sur le fameux voleur ! Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

