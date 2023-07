Le village des bâtisseurs Cité épiscopale Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Le village des bâtisseurs Cité épiscopale Meaux, 16 septembre 2023, Meaux. Le village des bâtisseurs 16 et 17 septembre Cité épiscopale Entrée libre Comme sur le chantier d’une cathédrale, assistez au travail du bois, de la pierre, du verre, du fer, du plâtre, de la peinture, du cuir.

Des démonstrations réalisées par des professionnels vous permettront de découvrir ces métiers du patrimoine. Vous aussi, participez au chantier, en manipulant certains de leurs outils !

En partenariat avec les compagnons du devoir, le Lycée du Gué-à-Tresmes, l’atelier Bunus et Galioto et les Vitraux de l’arbalète Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

