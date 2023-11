Un emploi pour toi – logistique Cité Entreprenante Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Un emploi pour toi – logistique Cité Entreprenante Roubaix, 16 novembre 2023, Roubaix. Un emploi pour toi – logistique Jeudi 16 novembre, 14h00 Cité Entreprenante Jeudi 16 Novembre – Un emploi pour toi Logistique

16 novembre – 14 h – 17 h 00

Un événement dédié à l’emploi et la formation dans la filière de la Logistique. Venez rencontrer des recruteurs et des organismes de formation ! Co-organisé par la Mission Locale de Roubaix et la MiE du Roubaisis. Avec la participation du PRoch’Info Formation Lille métropole. Rendez-vous le : Jeudi 16 Novembre – à partir de 14h à la Cité entreprenante 66, rue d’Alger / ROUBAIX Cité Entreprenante 66 rue d’Alger, 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mie-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

