Un emploi pour toi ! Cité Entreprenante Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Un emploi pour toi ! Cité Entreprenante Roubaix, 22 juin 2023, Roubaix. Un emploi pour toi ! Jeudi 22 juin, 14h00 Cité Entreprenante Un emploi pour toi ! Jobdating C’est parti pour la 2ème édition du rendez-vous Emploi le 22 juin à la Cité Entreprenante, 66 rue d’Alger (bus L5, arrêt Chaptal) – Les entreprises présentes: *Babychou :petite enfance

*Kangourou kids:petite enfance

*Sécuritas:sécurité

*Opsie :sécurité

*Concilian :téléconseil

*Les Orchidées : Services à la personne

*Onela :services à la personne.

*Adar:Services à la personne

*Domino’s : restauration

* So drive burger : restauration

*O2:ménage garde d’enfants et services à la personne

*Mobilimel:Administratif

*Vapiano:Restauration

*Mairie de roubaix :pause méridienne

*Club med :Animateurs ,cuisiniers ,commis de cuisine…

*Geiq BTP :Bâtiment Alors, à vos positionnements !! Cité Entreprenante 66 rue d’Alger, 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.62.26.04.00 »}, {« type »: « email », « value »: « rekik.s@mlroubaix.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T16:30:00+02:00

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T16:30:00+02:00 emploi entreprise Mission Locale Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Cité Entreprenante Adresse 66 rue d'Alger, 59100 ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Cité Entreprenante Roubaix

Cité Entreprenante Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Un emploi pour toi ! Cité Entreprenante Roubaix 2023-06-22 was last modified: by Un emploi pour toi ! Cité Entreprenante Roubaix Cité Entreprenante Roubaix 22 juin 2023