Cet évènement est passé A la découverte des merveilles du ciel austral ! Cité du Volcan Catégorie d’Évènement: La Réunion A la découverte des merveilles du ciel austral ! Cité du Volcan, 13 mai 2023, . A la découverte des merveilles du ciel austral ! Samedi 13 mai, 18h00 Cité du Volcan Entrée libre Soirée sphère céleste et eVscope

Projection du ciel et vidéo à l’intérieur d’une sphère céleste.

Observation avec le télescope d’Unistellar. Cité du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion 97418 La Réunion La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Makes Astro Détails Catégorie d’Évènement: La Réunion Autres Lieu Cité du Volcan Adresse RN3, Tampon (Le), Réunion Departement La Réunion Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Cité du Volcan latitude longitude -21.238623;55.542009

Cité du Volcan La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//