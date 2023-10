Cet évènement est passé Au cœur des volcans ! Cité du Volcan Catégorie d’Évènement: La Réunion Au cœur des volcans ! Cité du Volcan, 13 mai 2023, . Au cœur des volcans ! Samedi 13 mai, 18h00 Cité du Volcan Entrée libre. Prévoir 1h30 de visite environ Venez découvrir ou redécouvrir la Cité du Volcan, un pôle d’attraction touristique de premier plan mais également un centre pédagogique et scientifique international.

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs. Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion.

https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/

Cité du Volcan
RN3, Tampon (Le), Réunion 97418
La Réunion

