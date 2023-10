Cet évènement est passé Animations sur le monde renversant des chauves-souris Cité du Volcan Catégorie d’Évènement: La Réunion Animations sur le monde renversant des chauves-souris Cité du Volcan, 13 mai 2023, . Animations sur le monde renversant des chauves-souris Samedi 13 mai, 18h00 Cité du Volcan Entrée libre. Places limitées à 265 dans l’Auditorium 18h-19h : observation et écoute des chauve-souris en vol avec la batbox (détecteur d’ultrasons)

18h30-19h30 : projection du film de sensibilisation » Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé (récompensé Grand prix du festival international du film animalier d’Albert 2015, et Grand Prix LIROU d’OR du festival international du film animalier de Ménigoute 2014),

19h30-20h30 : conférence présentant les espèces de l’ïle Cité du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion 97418 La Réunion La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement:
La Réunion

Autres

Lieu

Cité du Volcan

Adresse

RN3, Tampon (Le), Réunion

Departement

La Réunion

Age min

6

Age max

99

