Visite flash : « Le vitrail sensoriel » Cité du Vitrail Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

16 et 17 septembre Durée : 20 min. Gratuit. Sans inscription.

Au travers d’oeuvres choisies, cette visite flash invite à la découverte sensorielle de l’art du vitrail.

Cette visite en audiodescription aborde l’accessibilité des vitraux et de la scénographie.

Cité du Vitrail 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 52 87 https://cite-vitrail.fr Fascinant, moderne, émouvant… Découvrez le vitrail comme vous ne l’avez jamais vu.

Installée au cœur de Troyes, la Cité du Vitrail propose un voyage en plein cœur des vitraux, du Moyen-Âge à nos jours, en donnant les clés pour comprendre et apprécier cet art dans toutes ses dimensions. Son exposition permanente offre plus de 60 œuvres originales à hauteur de regard (régulièrement renouvelées). Elle est aussi lieu d’expositions temporaires, pôle d’étude et de recherche, et espace pédagogique.

Visiter la Cité du Vitrail, c’est aussi découvrir son écrin historique, comme l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un remarquable ensemble du XVIIIe siècle, entièrement restauré.

L’Apothicairerie, parmi les plus belles de France, conserve une exceptionnelle collection de pots en faïence et de boîtes pharmaceutiques en bois peint des XVIIIe et XIXe siècles. Accès handicapés moteurs : total

Visites flash – ©Studio OG