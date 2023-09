Visite guidée architecturale de la Cité du Vin Cité du vin Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Visite guidée architecturale de la Cité du Vin 14 et 15 octobre Cité du vin Tarif plein : 9€. Tarif abonné 6.30 € . Tarif réduit : 7,20 €. Le tarif réduit inclus la carte Jeune Bordeaux, Pass Senior Bordeaux, Abonnés TBM, titulaires du Pass Bordeaux Musées et carte Mollat. Sur inscription. Visite guidée en français. Durée : 1h.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir et comprendre l’architecture si particulière de la Cité du Vin en participant à une visite guidée menée par un médiateur. Du concept architectural imaginé par l’agence X-TU aux défis techniques relevés, vous saurez tout sur ce bâtiment !

« Ce bâtiment ne ressemble à aucune forme connue car il se veut une évocation de l’âme du vin, entre le fleuve et la ville. »

Geste architectural audacieux, la Cité du Vin marque par ses formes et ses courbes audacieuses.

Édifice emblématique, elle abrite dans cet écrin doré une Cité dans la cité, un lieu de vie et d’expériences à parcourir.

L’intention de départ pour l’architecture du bâtiment était véritablement de créer un lien entre la Cité du Vin et les espaces qui l’entourent, à travers un mouvement perpétuel. Les architectes de l’agence XTU architects, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, ont imaginé un lieu empreint de symboles identitaires : cep noueux de la vigne, vin qui tourne dans le verre, remous de la Garonne. Chaque détail de l’architecture évoque l’âme du vin et l’élément liquide : « une rondeur sans couture, immatérielle et sensuelle » (agence XTU architects).

Cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/visite-guidee-architecturale-journees-nationales-de-l-architecture-14-10?occurrence=6029 »}] Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La Cité du Vin offre une nouvelle perspective sur le vin, à travers le monde, au fil des âges, au sein de toutes les cultures et civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

©ANAKA