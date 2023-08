15e édition du Salon du Modélisme à la Cité du Train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse 15e édition du Salon du Modélisme à la Cité du Train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse. 15e édition du Salon du Modélisme à la Cité du Train 16 et 17 septembre Cité du Train – Patrimoine SNCF Tarif unique à 9,50€ (gratuit pour les moins de 4 ans) Au programme de ce week-end : de nombreuses expositions exceptionnelles, une occasion unique de rencontrer un grand nombre d’amateurs et professionnels passionnés du miniature. Le Salon du Modélisme de la Cité du Train, en partenariat avec l’association RAMCAS (Rail Alsace Miniature Club Alsace Sud), accueille tous les ans depuis 2006 plusieurs dizaines d’exposants qui viennent y présenter – au cœur des collections du musée – leurs réseaux ferroviaires ou leurs modèles réduits de toutes sortes de véhicules (trains, voitures, camions, aéronefs, bateaux, figurines). A travers le Parcours Spectacle, les visiteurs découvriront plusieurs dioramas (mises en scène de modèles réduits d’exposition) répartis au pied de l’immense collection de la Cité du Train. L’exposition de magnifiques collections privées, grâce à l’association Générations Playmo Elsass permettront aux petits et grands de (re)découvrir l’univers des Playmobil® ! En parallèle du Salon du Modélisme, visite des collections du plus grand musée ferroviaire d’Europe au cours des Journées Européennes du Patrimoine, avec temps d’échanges, démonstrations et animations en tout genre. Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 42 83 33 »}, {« type »: « email », « value »: « message@citedutrain.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

cité du train patrimoine sncf © Cité du Train – Patrimoine SNCF Détails Catégories d'Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Cité du Train - Patrimoine SNCF Adresse 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Ville Mulhouse

