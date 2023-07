Venez vous initier à la conduite d’un train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Venez vous initier à la conduite d’un train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse. Venez vous initier à la conduite d’un train 16 et 17 septembre Cité du Train – Patrimoine SNCF Par petits groupes – En continu tout au long du weekend Sur l’espace extérieur du musée, venez vous initier à la conduite d’un train à bord d’une draisine et découvrir le fonctionnement des passages à niveaux avec des animateurs bénévoles, anciens professionnels du chemin de fer

Tout public – Par petits groupes – En continu tout au long du weekend – Panorama ferroviaire – Compris dans le tarif d’entrée Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 42 83 33 https://www.citedutrain.com La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse (Alsace), vous fait revivre la grande aventure des chemins de fer en France, depuis ses origines en 1827 jusqu’à nos jours. Station tram à proximité (arrêt « Musées »), parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © Cité du Train – Patrimoine SNCF – Tous droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Cité du Train - Patrimoine SNCF Adresse 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville Cité du Train - Patrimoine SNCF Mulhouse

Cité du Train - Patrimoine SNCF Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/