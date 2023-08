Dîner Insolite #4 : Retour de vacances à la Cité du Train Cité du Train – Patrimoine SNCF Mulhouse, 1 septembre 2023, Mulhouse.

Dîner Insolite #4 : Retour de vacances à la Cité du Train Vendredi 1 septembre, 19h00 Cité du Train – Patrimoine SNCF Tarif : 10€ / personne, comprenant l’entrée au musée et l’animation musicale (hors restauration et boissons à régler directement auprès de nos food trucks partenaires)

Pour aborder une rentrée tout en douceur, le plus grand musée ferroviaire d’Europe propose un voyage gustatif avec un tour du monde culinaire ! La Cité du Train a le plaisir d’accueillir des food trucks aux saveurs diverses et variées qui sauront ravir les papilles des convives, le tout sur fond musical mixé par le DJ Romain Pib’s, sur l’espace extérieur « Panorama Ferroviaire ». Aussi, dès 18h, toutes et tous pourront profiter d’une visite unique du plus musée.

Tarif exceptionnel et unique à partir de 4 ans comprenant l’entrée au musée et l’animation musicale (hors restauration et boissons à régler directement auprès des Food Trucks partenaires).

La Cité du Train se réserve le droit d’annuler l’événement si un minimum d’inscriptions/réservations ne devait pas être atteint et/ou si les conditions météorologiques ne permettaient pas le maintien de la soirée. (photo non contractuelle)

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/diner-insolite-4-retour-de-vacances »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:00:00+02:00

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:00:00+02:00

diner insolite cité du train

© Cité du Train – Patrimoine SNCF