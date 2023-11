Le quartier Milan fête l’hiver Cité du parc Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le quartier Milan fête l’hiver Cité du parc Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. Le quartier Milan fête l’hiver Mercredi 20 décembre, 14h00 Cité du parc Entrée libre Rendez-vous au quartier Milan pour fêter ensemble l’hiver et la fin d’année. Cité du parc Reynerie Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00 noel2023 © Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cité du parc Adresse Reynerie Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cité du parc Toulouse latitude longitude 43.57086;1.401797

