TedxChâteauroux Cité du Numérique, 2 juin 2023, Châteauroux. TedxChâteauroux Vendredi 2 juin, 19h30 Cité du Numérique Entrée payante sur inscription TED (pour Technology Entertainment Design) est un concept né en 1984 en Californie. Il révolutionne la prise de parole en public. Les Talk durent 18 minutes maximum pour garder intacte l’attention des participants.

Ces conférences – événements permettent à travers le monde de véhiculer des idées originales et innovantes mais également de partager des expériences inspirantes. Il s’agit de moments uniques où l’émotion et l’intellect vont nous mener à la réflexion afin de changer notre regard sur le monde et pourquoi pas le changer.

Depuis 2009, une licence est attribuée à des individus pour organiser leur propre événement local. Pour la première fois, le 2 juin 2023, TEDxChâteauroux propose une série de conférences pour partager des idées qui valent la peine d'être diffusées! Pour en savoir + : www.tedxchateauroux.com

