Châteauroux Métropole vous invite à participer au 1er Forum RH Made in 36, le jeudi 16 mars prochain à partir de 13h30 à la Cité du Numérique à Châteauroux. Cité du Numérique 1 allée de l’ordre national du mérite, 36000, Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire Ce forum RH est un forum interprofessionnel traitant des “Enjeux RH et managériaux d’aujourd’hui et de demain”. ? Au programme :

– 14h00 : Ouverte par le Président Gil AVEROUS (Auditorium – ouvert à tous) – 14h15 : Table ronde portée par Harmonie Mutuelle autour de la santé mentale des managers et des dirigeants (Auditorium – ouvert à tous) – De 15h30 à 17h30 : des événements à la carte, avec un village des acteurs locaux, des ateliers participatifs et des conférences flash. Les inscriptions sont obligatoires pour les ateliers, compte tenu du nombre de places limitées. ? Les ateliers participatifs, les conférences flash et le village des acteurs locaux se déroulent de manière simultanée ! – 17h30 : Conférence portée par l’ANRDH sur les enjeux de la fonction RH de demain (Auditorium – ouvert à tous)

