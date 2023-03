Yann Legendre et Serge Lehman font leur cinéma Cité du Livre Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Yann Legendre et Serge Lehman font leur cinéma Cité du Livre, 19 avril 2023, Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . Au menu : Analyses filmiques et moment d’échanges autour des liens qui se tissent entre écriture, science-fiction, bande dessinée et cinéma, puis projection à 20h du film choisi par les auteurs : » Bienvenue à Gattaca « . Rencontre cinéma.

En partenariat avec l’Institut de l’Image, Yann Legendre et Serge Lehman deviennent le temps d’une soirée programmateurs de cinéma. Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

