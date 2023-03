Picture a day like this Cité du Livre Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . G, Benjamin s’associe pour la 4e fois à l’auteur Martin Crimp pour présenter : A picture a day like this, création mondiale au festival d’Aix 2023.

G, Benjamin s'associe pour la 4e fois à l'auteur Martin Crimp pour présenter : A picture a day like this, création mondiale au festival d'Aix 2023.

Cette conférence présentera les premières collaborations artistiques de ces partenaires indissociables, en soulignant l'alchimie particulière née de la rencontre entre le texte et la musique, qui révèle un langage sonore puissant et raffiné qui saisit l'auditeur d'une manière hautement sensorielle. Puis seront commentés les quelques éléments que les artistes ont accepté de livrer au sujet de cette future création. Conférence préparatoire au Festival d'Aix 2023 avec Armelle Babin, musicologue, auteure de « Ecrire un opéra au 21e siècle : la démarche sensitive de G.Benjamin ».

