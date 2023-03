Ciné des jeunes – The Mask Cité du Livre Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Ciné des jeunes – The Mask
Cité du Livre, 15 mars 2023, Aix-en-Provence
EUR 8
Rue Des Allumettes
Cité du Livre
La Manufacture – Cinéma
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

EUR 4 4

// Synopsis //

Stanley Ipkiss est un banal employé de banque. Il voue une passion aux cartoons de Tex Avery. Un soir, il trouve un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels révélant et exagérant la personnalité de son possesseur1. Chaque fois qu’il le porte, il devient The Mask, personnage loufoque, sûr de lui et plein de ressources qui défraie la chronique.



Il espère que ce masque lui permettra de vaincre sa timidité et de conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret, Tina Carlyle. Cependant, Tina est la conjointe de Dorian Tyrell, un mafieux qui tente de mettre la main sur le masque. De plus, il est poursuivi par un policier astucieux, le lieutenant Kellaway, qui a deviné que Stanley est l’auteur d’un vol audacieux.



Stanley a fort à faire pour gagner l'amour de Tina et se débarrasser à la fois du mafieux et du policier. The Mask, ou Le Masque au Québec, est une comédie fantastique américaine réalisée par Chuck Russell, sortie en 1994. Le film s'inspire d'une série de comics publiée par Dark Horse Comics.

+33 4 42 26 81 82

