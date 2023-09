Les mercredis de l’Estey au Dorat Cité du Dorat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Les mercredis de l’Estey au Dorat Cité du Dorat Bègles, 4 octobre 2023, Bègles. Les mercredis de l’Estey au Dorat 4 octobre – 27 décembre, les mercredis Cité du Dorat Gratuit – Pour tous – Sans inscription Le Centre Social et Culturel l’Estey vient vous rencontrer en bas de chez vous ! dans le quartier du Dorat.

Au programme : temps d’échanges, informations, découverte culturelle, animations, ateliers … il y en aura pour tous goûts !

Vous pourrez aussi retrouver l’équipe de l’Estey pour faire part de vos envies : sorties, ateliers, idées diverses.

Cité du Dorat
RUE DE VERDUN BEGLES
Bègles 33130
05 57 35 13 00

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00
2023-12-27T14:30:00+01:00 – 2023-12-27T16:30:00+01:00

