Cinéma de plein air Cité du Dorat Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Cinéma de plein air Cité du Dorat Bègles, 27 juillet 2023, Bègles. Cinéma de plein air Jeudi 27 juillet, 21h45 Cité du Dorat Gratuit – Pour tous L’été commence ! Venez profiter d’une soirée cinéma de plein air, dans la ville de Bègles. N’oubliez votre chaise, fauteuil, tabouret… et/ ou votre plaid…ainsi que du popcorn pour une touche sucré… ou salé ! Jeudi 27 juillet, au Dorat à partir de 21h45 – Film : Le Cochon de Gaza SYNOPSIS

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son existence misérable. Cité du Dorat RUE DE VERDUN BEGLES Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T21:45:00+02:00 – 2023-07-27T23:45:00+02:00

2023-07-27T21:45:00+02:00 – 2023-07-27T23:45:00+02:00 Film Soirée Centre Social et Culturel l’Estey Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cité du Dorat Adresse RUE DE VERDUN BEGLES Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Cité du Dorat Bègles

Cité du Dorat Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Cinéma de plein air Cité du Dorat Bègles 2023-07-27 was last modified: by Cinéma de plein air Cité du Dorat Bègles Cité du Dorat Bègles 27 juillet 2023