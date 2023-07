Visites de l’exposition « Histoires d’intérieurs », collection design du MAMC+ Cité du design – ancienne manufacture d’arme de saint-etienne Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Visites de l’exposition « Histoires d’intérieurs », collection design du MAMC+ 16 et 17 septembre Cité du design – ancienne manufacture d’arme de saint-etienne Entrée gratuite.

Sans réservation, en retirant un billet auprès de l’accueil et dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée d’art moderne et contemporain, fermé pour travaux, vous invite à découvrir son exposition de la collection design Histoires d’intérieurs à la Cité du design.

L’exposition Histoires d’intérieurs propose une immersion dans les usages et modes de vie des années 1930 à nos jours et ouvre les portes d’une maison imaginaire composée de 6 pièces, à travers une sélection de près de 120 objets intemporels, familiers ou inédits.

Au programme du week-end :

→ TOUS PUBLICS : visite libre samedi et dimanche de 10 h à 18 h

→ ADULTES : visite découverte samedi et dimanche à 14 h 30.

Découvrez les secrets des objets qui peuplent l’exposition.

Durée : 1 heure

À partir de 15 ans.

→ FAMILLES : visite familles samedi et dimanche à 16 h

Ces visites offrent une approche intergénérationnelle de l’exposition. Elles peuvent être ponctuées de manipulations, de contes ou de jeux : des découvertes inédites pour toutes les envies !

Durée : 1 heure.

À partir de 5 ans.

→ JEUNE PUBLIC : visite « à ma hauteur » dimanche à 11 h 15

Regarder les œuvres, discuter, réfléchir, poser des questions… : ces parcours entièrement dédiés aux enfants – sans les parents ! – leur font percer les mystères de l’exposition.

Durée : 1 heure.

De 7 à 12 ans

→ JEUNE PUBLIC : visite active samedi à 10 h

Manipuler des matériaux et des objets, apprendre à regarder des œuvres : une expérience amusante pour découvrir l’exposition et développer sa créativité !

Durée : 1 heure 30

De 7 à 10 ans

Cité du design – ancienne manufacture d'arme de saint-etienne 3 rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

La Cité du design-École supérieure d'art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, réunis sur un même site : l'ancienne manufacture d'Armes de Saint-Étienne.

Accès en Tram : T1 et T2, arrêt Cité du design
Accès en voiture : Bruxelles, Milan, Marseille, Lyon par A47. Rejoindre A72, Sortie 14 (Zenith Saint-Étienne Métropole) Barcelone, Paris, Clermont-Ferrand par A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers Le Puy-en-Velay, Firminy par RN88, rejoindre A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Vue de l’exposition « Histoires d’intérieurs » – Photo : C. Cauvet/MAMC+