Les Sablons, histoire d’un quartier 13 et 14 octobre Cité du Cirque Entrée libre

Le service Tourisme et Patrimoine et les habitants vous proposent de découvrir les différents quartiers de la ville et leur architecture. Durant ce trimestre, le quartier des Sablons est à l’honneur, suite à la mission d’inventaire menée par la région des Pays de la Loire depuis 2019 sur l’habitat en série au Mans.

Créé dans les années 1960 sur d’anciens terrains inondables à la périphérie est de la ville, le quartier des Sablons s’est construit de toute pièce sous la main d’un des plus grands urbanistes français du XXe siècle, Pierre Vago.

Une exposition, un focus et un film sont ainsi présentés au Chapiteau, au coeur du quartier des Sablons jusqu’au 15 octobre.

Puis du 18 octobre au 17 décembre à la Maison du Pilier-Rouge (Cité Plantagenêt)

Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

© Ville du Mans