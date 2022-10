Visite guidée : De la piscine au chapiteau du Cirque, histoire d’une reconversion Cité du Cirque Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visite guidée : De la piscine au chapiteau du Cirque, histoire d’une reconversion Cité du Cirque, 14 octobre 2022, Le Mans. Visite guidée : De la piscine au chapiteau du Cirque, histoire d’une reconversion 14 et 15 octobre Cité du Cirque

Départ depuis la Cité du Cirque, 6 bd W. Churchill. Se présenter 15 minutes avant.

Journées nationales de l’architecture Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Au cœur du quartier des Sablons, les circassiens ont succédé aux nageurs.

De l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle Cité du Cirque en passant par le chantier du futur chapiteau, le Pôle Cirque Le Mans se raconte au passé, au présent et au futur.

En partenariat avec la Cité du Cirque.

2022-10-14T18:30:00+02:00

2022-10-15T12:30:00+02:00 Cité du Cirque

