Cinéma en plein air Cité du Charrel Aubagne, 21 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Cultures du Cœur 13 propose pendant l’été un cycle de 4 films familiaux en plein air sur la placette du rond au cœur du Charrel..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Cité du Charrel Placette du Rond

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the summer, Cultures du C?ur 13 offers a cycle of 4 outdoor family films on the Placette du Rond in the heart of Le Charrel.

Durante el verano, Cultures du Cœur 13 propone un ciclo de 4 películas familiares al aire libre en la Placette du Rond, en pleno centro de Le Charrel.

Cultures du C?ur 13 bietet während des Sommers eine Reihe von vier Familienfilmen unter freiem Himmel auf der Placette du rond au c?ur du Charrel an.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile