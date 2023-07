Echappée Cirque Cité des Zilina Nanterre, 27 juillet 2023, Nanterre.

Echappée Cirque Jeudi 27 juillet, 17h00 Cité des Zilina Entrée libre

Les Noctambules, en partenariat avec le festival Parade(s) présentent :

LES ÉCHAPPÉES CIRQUE

Spectacles et ateliers

Gratuit et ouvert à tous

Cet été, les Noctambules vous invitent à découvrir des spectacles et ateliers des arts du cirque et de la rue au cœur des quartiers Nanterriens dans le cadre des Terrasses d’été.

Au programme : Petites formes de spectacles, performances, impromptus spectaculaires et poétiques, ateliers de jonglages et autres surprises…

Cité des Zilina allée des érables 92000 nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l'Île Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T17:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00

©Passion Photo