Début : 2024-01-02

fin : 2024-01-06 . Venez découvrir ou redécouvrir le jeu TTMC dans une ambiance de plateau de jeu TV ! Un exercice pour connaître son niveau de confiance en vos connaissances.

Profitez d’un nouveau format en équipe où les gagnants se verront remettre une coupe en impression 3D ! .

Cité des Télécoms Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

