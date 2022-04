Cité des télécoms – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Cité des télécoms – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou, 10 avril 2022, Pleumeur-Bodou. Cité des télécoms – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou

2022-04-10 – 2022-04-10

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Venez partager plus de 200 ans d’histoire des télécoms, des premiers inventeurs au monde connecté d’aujourd’hui ! Au programme de la journée : l’exposition interactive «La voix, l’expo qui vous parle », animation 100% vintage “Le téléphone autrement”, GPS Connect jeu de géolocalisation basé sur la réalité augmentée et la magie du spectacle « Son et Lumière » sous le Radôme !

Réservation conseillée Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

* réduction appliquée sur le tarif le plus bas +33 2 96 46 63 80 http://www.cite-telecoms.com/ Venez partager plus de 200 ans d’histoire des télécoms, des premiers inventeurs au monde connecté d’aujourd’hui ! Au programme de la journée : l’exposition interactive «La voix, l’expo qui vous parle », animation 100% vintage “Le téléphone autrement”, GPS Connect jeu de géolocalisation basé sur la réalité augmentée et la magie du spectacle « Son et Lumière » sous le Radôme !

Réservation conseillée Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

* réduction appliquée sur le tarif le plus bas Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Ville Pleumeur-Bodou lieuville Pleumeur-Bodou Departement Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

Cité des télécoms – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou 2022-04-10 was last modified: by Cité des télécoms – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 10 avril 2022 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor