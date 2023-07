Atelier Jeune public : « Cuir, matière vivante et touchante » Cité des Tanneurs Boivre-la-Vallée, 16 septembre 2023, Boivre-la-Vallée.

Atelier Jeune public : « Cuir, matière vivante et touchante » 16 et 17 septembre Cité des Tanneurs Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 6 enfants de -7 ans et 20 enfants de 7 ans et plus.

Venez découvrir, par la pratique, le cuir, une matière vivante et touchante.

Tous les maroquiniers le disent, le cuir est une matière vivante et touchante. Cet atelier vous invite à découvrir cette matière par le biais de la pratique. Votre petite réalisation participera à la création d’une oeuvre collective.

Cité des Tanneurs 7 Grand’Rue, 86470 Lavausseau Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 43 77 67 http://lavausseau-cite-des-tanneurs.fr [{« type »: « email », « value »: « citedestanneurs@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 43 77 67 »}] Ancienne Cité des Tanneurs, Lavausseau a compté jusqu’à 25 tanneries en bordure de rivière puis sur le canal latéral à la Boivre. La pureté de ses eaux et la proximité de sa source ont contribué à faire la notoriété des cuirs lavaucéens outre frontières. L’ancienne industrie est devenue artisanat avec la subsistance d’un atelier de mégisserie pelleterie jusqu’à fin 2015.

Actuelle propriété communale, elle est mise en valeur par l’association Cité des Tanneurs. Cette dernière propose des visites guidées de ce patrimoine technique participant à la métamorphose d’une matière vivante et touchante, le cuir.

Les coudreuses qui font les « étapes de rivière » sont centenaires ; toutes les bases de la mécanique y sont encore présentes : axes, roues, courroies… 11 étapes qui expliquent le coût d’un cuir. Un métier qui a été et reste un travail pénible mais valorisant. La maison du cuir complète la visite avec la découverte de cuirs colorés et oh combien transformés. Par la D6.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

parchemin ombre chinoise atelier

©Cité des Tanneurs