Metis’art, métissage des matières Cité des Tanneurs, 2 avril 2023, Boivre-la-Vallée. Metis’art, métissage des matières Dimanche 2 avril, 10h00 Cité des Tanneurs Exposition-vente-atelier ouvert le dimanche 2 Avril de 10h à 18h sur le thème Métis’Art, le métissage des matières.

14 d’artisans présents pour présenter leur travail et le transmettre au public: tissage, travail du carton, luminaire en papier, bijoux en émaux, macramé ou en argent…

Des ateliers autour du cuir seront proposés aux enfants et aux adultes qui le souhaitent pour fabriquer un ou plusieurs objets en cuir à un tarif préférentiel pour les JEMA, ainsi que d’autres animations proposées par les artisans eux-mêmes.

L'exposition aura lieu dans les locaux de la Cité des Tanneurs. Cité des Tanneurs 7 grand rue 86470 lavausseau Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

cuir exposition

