Portes ouvertes : découvrez la ciselure ! Cité des Taillandiers Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Portes ouvertes : découvrez la ciselure ! Samedi 16 septembre, 11h00 Cité des Taillandiers Entrée libre et gratuite, 1er étage, 2ème porte à gauche

Dans le cadre de la journée portes ouvertes grand public de la Cité des Taillandiers, découvrez l’atelier de ciselure d’Agnès Sevestre, maître artisan en métiers d’art.

La ciselure est une technique de décor sur métal aujourd’hui rare en France : seulement 150 personnes sont encore en activité. Agnès fait vivre ce patrimoine rare à travers ses créations délicates et poétiques.

Démonstrations prévues tout au long de la journée et exposition-vente à l’atelier, portes ouvertes de nombreux ateliers et bureaux de design voisins sur le site des Taillandiers : plein de belles découvertes créatives sont à faire !

Pour toute demande de rendez-vous durant l’après-midi du vendredi 15 septembre, réservée aux professionnels, nous contacter par mail : admin@agnessevestre.com

Le bâtiment de la Cité des Taillandiers est accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France https://www.instagram.com/citedestaillandiers [{« type »: « email », « value »: « admin@agnessevestre.com »}] [{« link »: « mailto:admin@agnessevestre.com »}] Métro Bastille, Ledru-Rollin, Voltaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Agnès Sevestre