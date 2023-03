Cité artisanale des Taillandiers Cité des Taillandiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Cité artisanale des Taillandiers Cité des Taillandiers, 1 avril 2023, Paris. Cité artisanale des Taillandiers Samedi 1 avril, 10h00 Cité des Taillandiers La cité des Taillandiers est une cité artisanale historique du 11e arrondissement, fraichement rénovée elle accueuille aujourd’ui 24 ateliers d’artisanat et de design. Plusieurs ateliers de la cité ouvriront leurs portes à cette occasion. Venez découvrir le travail de la pierre, du métal et du bois au sein de mon atelier. Sculpture, mobilier ou luminaire, la matière s’y exprime de façon brute et vivante. Un parcours vous menant de matières en matières s’organisera à travers les différents ateliers. Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers Paris 11 Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.bellaunay.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/maxime.bellaunay/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ébéniste ébénisterie Julien Pallarès

