Découvrez un atelier de ciselure au cœur du quartier de la Bastille 1 et 2 avril Cité des Taillandiers

A.S. Bronze d’art a été fondée en 2018 par Agnès Sevestre, Maître artisan en métiers d’art ciseleuse.

Installés depuis 2021 dans le quartier historique des métiers d’art, le Faubourg St Antoine, nous ouvrons les portes de notre atelier à la Cité des Taillandiers, qui regorge de savoir-faire à découvrir.

La ciselure, métier rare aujourd’hui pratiqué par seulement 150 artisan-es en France, est une technique d’ornementation et de sculpture des métaux (laiton, cuivre et bronze). Elle permet de travailler sur les objets du quotidien, du bijou jusqu’au mobilier, et de les sublimer.

Exposition-vente et démonstrations auront lieu tout au long du week-end, vous pourrez aussi vous initier à la ciselure sur place (en fonction de l’afflux de personnes et des places disponibles).

Nous proposons toute l’année des cours de ciselure au grand public, vous pourrez réserver sur place lors des Journéeq Européennes des Métiers d’Art.

Enfin, nous pouvons accueillir des groupes (2 à 6 personnes) dans la semaine du 27 au 31 mars, sur rendez-vous uniquement.

Durée : 1h30, 10€/personne, à réserver avant le 15 mars en nous contactant par mail sur admin@agnessevestre.com.

Nous vous attendons avec impatience !

Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers Paris 11 Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/agnes_sevestre »}, {« type »: « email », « value »: « admin@agnessevestre.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.agnessevestre.com/ »}] [{« link »: « mailto:admin@agnessevestre.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Florian Fidalgo