Venez découvrir un artisan Brodeur Cité des Taillandiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez découvrir un artisan Brodeur Cité des Taillandiers, 27 mars 2023, Paris. Venez découvrir un artisan Brodeur 27 mars – 2 avril Cité des Taillandiers Présentation des étapes de fabrication L’atelier œuvre à la concrétisation de toute demande artistique, de conception technique et vente de modèles de broderies classique et contemporaine dans la mode, la décoration et l’architecture d’intérieur de luxe.

J’ai acquis mon savoir-faire au sein des maisons de couture ; Chanel, atelier Lesage, Christian Dior, l’atelier Vermont, et chez Yves Saint Laurent. Venez visiter notre atelier et découvrir nos techniques de broderie main et mécanique. Nous réalisons des broderies à l’aide de la machine Cornely. Une broderie machine guidée main, un savoir-faire rare, une technique datant du XIXe siècle. https://www.instagram.com/atelierlatour/ Labellisé fabriqué à Paris.

Participation à l’exposition au Musée des arts décoratifs de Berlin en Mars 2023. Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers Paris 11 Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierlatour@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T12:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 broderie d’art broderie Alexandra Latour

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des Taillandiers Adresse 7 rue des Taillandiers Paris 11 Ville Paris Lieu Ville Cité des Taillandiers Paris

Cité des Taillandiers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez découvrir un artisan Brodeur Cité des Taillandiers 2023-03-27 was last modified: by Venez découvrir un artisan Brodeur Cité des Taillandiers Cité des Taillandiers 27 mars 2023 Cité des Taillandiers Paris Paris

Paris