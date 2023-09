FORUM SEINE OUEST RÉNOV’ Cité des Sports / Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

FORUM SEINE OUEST RÉNOV'

Samedi 25 novembre, 10h00
Cité des Sports / Issy-les-Moulineaux
92, rue du Gouverneur Eboué – 92130 Issy-les-Moulineaux

Entrée gratuite, inscription obligatoire

Tous les pros de la rénovation énergétique seront présents au Forum Seine Ouest Rénov', organisé par l'ALEC : conseillers Seine Ouest Rénov', bureaux d'études, architectes, artisans, entreprises de travaux, banques, etc.

Espace d'échange, de rencontre et d'information, cette manifestation vous permettra, propriétaires comme copropriétaires, de rencontrer les entreprises qualifiées correspondant à vos besoins, pouvant vous aider à concrétiser vos projets, quel que soit leur niveau d'avancement !

Des conférences et retours d'expériences se succéderont également tout au long de la journée.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://forum-seineouestrenov.com/

