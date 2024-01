Sortie loisirs : Trampoline Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, 9 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Sortie loisirs : Trampoline Samedi 9 mars 2024, 14h00 Cité des Sports Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Début : 2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:30:00+01:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 9 mars 2024, sortie Trampoline en après-midi sur réservation

Vous allez apprendre à piloter votre corps dans l’espace, pour produire des figures de plus en plus difficiles, en toute sécurité ! Chacun pourra évoluer, rebondir, faire des figures acrobatiques, jouer au ballon en jumpant dans les airs et se défouler. Sensations fortes et défis garantis !

Cité des Sports 92 rue du Gouverneur Général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

© Clavim