Téléthon Team Training découverte Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023 17:00, Issy-les-Moulineaux.

Téléthon Team Training découverte Vendredi 8 décembre, 18h00, 18h30 Cité des Sports 5€ la séance de 30 minutes et dons libre

Care for You s’associe à l’opération Téléthon en proposant deux séances de Team Training animées par l’un de nos coachs sport-santé le vendredi 8 décembre dans le hall principal de la Cité des Sports à 18h et à 18h30.

Au programme, deux séances découverte complètes de 30 minutes chacune de renforcement musculaire puis de stretching.Les dons sont libres avec une participation minimale de 5€ par séance, 100% des recettes seront reversées à l’AMF Téléthon.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 18h00

STRETCHING 18h30

Inscriptions en sur l’image ci-dessous LIEN

Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-operation-telethon-renforcement-musculaire-et-stretching-772385585077 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Care for You vous propose deux su00e9ances de Team Training animu00e9es par un coach sport-santu00e9 en faveur du Tu00e9lu00e9thon. », « type »: « rich », « title »: « Opu00e9ration Tu00e9lu00e9thon – Renforcement musculaire et Stretching », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F653756309%2F625726053933%2F1%2Foriginal.20231205-181910?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C1440%2C720&s=209e53831bcf652546d455f284062e34 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-operation-telethon-renforcement-musculaire-et-stretching-772385585077 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-operation-telethon-renforcement-musculaire-et-stretching-772385585077 »}] https://www.eventbrite.fr/e/billets-operation-telethon-renforcement-musculaire-et-stretching-772385585077

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:30:00+01:00

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

Sports stretching